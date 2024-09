Cessione Osimhen, è ancora tutto aperto: De Laurentiis ha fissato un nuovo prezzo

Nonostante la chiusura del mercato europeo, il Napoli potrebbe cedere Osimhen se arriva un’offerta di almeno 80 milioni di euro.

Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli, potrebbe ancora lasciare il club partenopeo, con una possibile destinazione in Arabia Saudita che resta aperta. Nonostante il mercato di trasferimenti europeo si sia chiuso, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fissato un nuovo prezzo per il suo centravanti, che potrebbe far saltare gli equilibri del mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, De Laurentiis non ha completamente abbandonato l’idea di cedere Osimhen, nonostante il fallito trasferimento in questa sessione. Il mercato arabo, infatti, è ancora aperto per alcuni giorni e il Napoli potrebbe approfittare di questa finestra per chiudere l’affare.

Il presidente azzurro ha stabilito che la cifra minima per lasciare partire l’attaccante è di 80 milioni di euro. Questa decisione è una mossa strategica, dopo che l’Al Ahli aveva offerto 65 milioni, rendendo impossibile la chiusura dell’accordo venerdì sera. Tuttavia, un eventuale rilancio dell’offerta potrebbe riaprire la trattativa. Ecco quanto si legge:

“Quella di De Laurentiis non è stata una ripicca: il mercato arabo è infatti ancora aperto per qualche giorno e il presidente non ha perso dunque tutte le speranze di cedere il bomber nigeriano in extremis, a patto però che arrivi una offerta per il suo cartellino da almeno 80 milioni. L’Al Ahli si era fermato a 65 e per questo venerdì sera è sfumato l’accordo, possibile con un rilancio. Oppure se ne riparlerà a gennaio, come ha lasciato intendere il ds Manna”.

Nel frattempo, De Laurentiis ha cercato di accontentare l’allenatore Antonio Conte, assicurandogli calciatori fondamentali come Neres e Lukaku, già in campo con la maglia del Napoli e che stanno dimostrando il loro valore. La cessione di Osimhen potrebbe essere rimandata a gennaio, come indicato dal direttore sportivo Manna, se non dovesse arrivare un’offerta soddisfacente nel breve termine.