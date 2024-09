I tifosi del Parma e la stoccata al Napoli e Conte: “Vi abbiamo insegnato come si gioca”

Il Napoli si impone 2-1 al Maradona, ma il Parma denuncia errori arbitrali e attacca il tecnico azzurro con sarcasmo.

Il Napoli conquista la seconda vittoria consecutiva allo stadio Diego Armando Maradona, battendo il Parma 2-1 in una partita che ha lasciato strascichi e polemiche. L’allenatore degli azzurri, Antonio Conte, ha visto il suo team prevalere grazie a una prestazione di forza e determinazione, ma la vittoria non è stata priva di controversie.

Il match ha visto un Napoli solido, ma non senza difficoltà. Gli uomini di Conte hanno dovuto lottare fino all’ultimo minuto per avere la meglio su un Parma combattivo e ben organizzato. La delusione tra i tifosi e il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, è palpabile. Pecchia, visibilmente irritato, ha criticato duramente l’arbitraggio e le decisioni prese durante il match.

Il post ‘sarcastico’ della pagina Facebook dei tifosi del Parma

In un post sarcastico su Facebook, la pagina Parma Calcio News non ha risparmiato critiche all’arbitro e al tecnico del Napoli: “Abbiamo insegnato al Napoli come si gioca a calcio. Il primo tempo è stato straordinario da parte nostra, ma poi siamo stati penalizzati dalla prima ammonizione al nostro portiere e da decisioni discutibili come la seconda ammonizione per un’entrata. Senza più cambi disponibili, ci siamo ritrovati con un giocatore in porta. Fino al 90esimo minuto abbiamo resistito, ma un miracolo di Meret ha salvato il ‘mister con la parrucca’ (Conte, ndr) da una sconfitta imprevista. Oggi è un giorno triste perché la bellezza del calcio è stata offuscata da decisioni discutibili.”

Il riferimento al “miracolo di Meret” sottolinea la performance eccezionale del portiere del Napoli, che ha parato un colpo di testa per salvare il risultato nei minuti finali. D’altro canto, il Napoli ha sollevato polemiche riguardo a un rigore concesso al Parma e a uno negato a Simeone, evidenziando la tensione e la recriminazione che hanno caratterizzato la partita.