Parma, Pecchia: “Siamo usciti moralmente vincitori. Incomprensione con Conte? Nulla di grave”

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ai microfoni di DAZN elogia la performance della squadra nonostante la sconfitta.

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha commentato l’andamento della partita e la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN. Nonostante il risultato negativo, Pecchia ha mostrato ottimismo e fiducia nel futuro.

Pecchia ha dichiarato: “Uscendo dal campo, ci sentiamo moralmente vincitori. È stata una grande partita, con una grande personalità da parte dei miei giocatori. Abbiamo creato molte occasioni nel primo tempo e nel secondo, anche se eravamo in dieci. Ho visto energia e intelligenza nel nostro gioco, e sono soddisfatto della reazione della squadra. Questa partita ci servirà come lezione preziosa per migliorare.”

Il tecnico ha evitato di commentare episodi controversi o decisioni arbitrali, concentrandosi invece sulla crescita della sua squadra. “Preferisco non parlare degli arbitri o degli episodi specifici. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare e affrontare ogni partita con la mentalità di vincere,” ha aggiunto Pecchia.

Incomprensione con Conte e Clima al Diego Maradona

Pecchia ha anche accennato a un’”incomprensione” con il tecnico del Napoli, Antonio Conte, senza però entrare nei dettagli: “Probabilmente c’è stata un’incomprensione, ma non c’è nulla di grave.” Inoltre, ha elogiato l’atmosfera allo stadio Diego Maradona: “Il clima era fantastico, e auguro a tutto l’ambiente del Napoli che la squadra possa continuare a competere ai vertici del campionato.”

Nonostante la sconfitta, Pecchia rimane fiducioso e determinato a sfruttare le lezioni apprese per il proseguimento della stagione. “È un inizio di campionato che deve essere un punto di partenza per noi. Continueremo a lavorare duramente e a cercare di ottenere risultati positivi in ogni partita,” ha concluso il tecnico del Parma.