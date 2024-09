Napoli, l’ipotesi di un tandem Osimhen-Lukaku prende corpo: Conte pronto a rivedere le sue scelte?

Nonostante le tensioni, Osimhen potrebbe restare in azzurro e formare una coppia d’attacco esplosiva con Lukaku.

La situazione di Victor Osimhen al Napoli continua a evolversi, e le ultime indiscrezioni aprono a scenari che fino a poco tempo fa sembravano improbabili. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attaccante nigeriano potrebbe sorprendentemente rimanere in azzurro, nonostante le recenti tensioni con la società e le dichiarazioni perentorie di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli.

Conte, al termine della vittoriosa sfida contro il Parma, è stato chiaro sulla sua posizione riguardo a Osimhen: “Abbiamo fatto delle scelte e abbiamo intenzione di essere coerenti”, aveva dichiarato, escludendo categoricamente un reintegro del giocatore. Tuttavia, il quotidiano romano apre alla possibilità che Osimhen possa essere reintegrato, con la prospettiva di formare una coppia d’attacco stellare con Romelu Lukaku, il nuovo acquisto e idolo dei tifosi partenopei.

La Scelta Logica: Riconciliazione o Cessione?

Secondo La Repubblica, entro la fine della prossima settimana si potrebbe delineare con maggiore chiarezza il futuro di Osimhen. In mancanza di un’offerta concreta per la cessione dell’attaccante, il Napoli potrebbe essere costretto a trovare un compromesso: reintegrare il nigeriano e sfruttare al massimo le sue capacità in coppia con Lukaku, almeno fino alla riapertura del mercato invernale. Continuare a pagare un giocatore del calibro di Osimhen senza farlo scendere in campo sarebbe un lusso che poche società possono permettersi.

Conte, che finora ha tenuto una linea dura, potrebbe quindi essere chiamato a rivedere la sua posizione e ad avere un ruolo attivo nel tentativo di riconciliazione. Un tandem formato da Osimhen e Lukaku, del resto, rappresenterebbe un’arma letale per la Serie A e oltre, un’opportunità che a Castel Volturno non possono permettersi di ignorare.

Le Sfide da Superare: La Volontà di Osimhen e i Rischi di Provvedimenti

Nonostante il potenziale intrigante di una coppia d’attacco VO9-Lukaku, permangono diverse incognite. Il regolamento consente ancora di apportare modifiche alle liste dei giocatori, ma l’ostacolo principale rimane la volontà di Osimhen, che ha espresso chiaramente il desiderio di non indossare più la maglia azzurra. Qualora il giocatore mantenesse questa posizione, non è escluso che il club possa prendere provvedimenti disciplinari, complicando ulteriormente la situazione.

Lukaku, dal canto suo, ha mostrato rispetto per la situazione del compagno, scegliendo il numero 11 invece del tradizionale 9, un gesto simbolico che però non nasconde il desiderio di vedere risolta la vicenda al più presto.