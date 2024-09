Notte da incubo per David Neres: rapina dopo Napoli-Parma! Pistola in faccia al brasiliano: ecco cosa è accaduto

David Neres minacciato con una pistola mentre rientrava in hotel: sfondato il vetro del van, consegnato orologio di lusso ai rapinatori.

Quella che doveva essere una serata di gioia e celebrazione per David Neres, l’attaccante brasiliano del Napoli, si è trasformata in un incubo. Dopo aver contribuito alla vittoria dei partenopei contro il Parma con un assist decisivo per il gol di Frank Zambo Anguissa, Neres è stato vittima di una violenta rapina al termine del match.

Mentre veniva accompagnato in van insieme alla moglie verso l’hotel Parker, l’attaccante è stato aggredito da due malviventi armati. I criminali, a bordo di una motocicletta, si sono avvicinati al veicolo e, con violenza inaudita, hanno sfondato i vetri del mezzo prima di puntare una pistola in faccia al calciatore. Sotto shock e con la vita a rischio, Neres non ha potuto fare altro che consegnare il suo orologio di lusso ai rapinatori.

L’episodio si è verificato nelle immediate vicinanze dello stadio Diego Armando Maradona, dove poche ore prima il Napoli aveva festeggiato una vittoria sofferta ma importantissima.

La denuncia ed il messaggio social della moglie di Neres

Dopo il tragico evento, Neres ha sporto denuncia alle autorità locali. Giunto in albergo, il brasiliano è stato accolto da tifosi ignari di quanto accaduto, desiderosi di un autografo dal loro beniamino. La moglie del calciatore, visibilmente scossa, ha utilizzato i social media per spiegare l’accaduto e per scusarsi con i fan del Napoli: “David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori. Mentre cercavano di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini su una motocicletta hanno distrutto l’auto e lo hanno derubato sotto la minaccia delle armi”.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i tifosi e nella società partenopea, che si sono stretti intorno al giocatore esprimendo solidarietà e sostegno. Tuttavia, rimangono aperte le domande sulla sicurezza dei calciatori e sulle misure da adottare per prevenire simili episodi in futuro.

Intanto, la polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di identificare e catturare i responsabili di questa rapina che ha sconvolto non solo il giocatore, ma l’intera città. Napoli, ancora una volta, si trova a fare i conti con la cronaca nera che purtroppo continua a gettare ombre su una città ricca di storia, cultura e passione sportiva.

David Neres, sebbene scosso dall’accaduto, ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni e ha già fatto sapere che tornerà presto ad allenarsi con la squadra, deciso più che mai a lasciare il segno anche fuori dal campo. La speranza è che episodi del genere non si ripetano e che la città possa tornare a celebrare il calcio e i suoi protagonisti in sicurezza e serenità.