Pedullà: “Napoli-Parma, abbiamo assistito ad un episodio raro nel calcio”

Alfredo Pedullà commenta quanto accaduto nel corso dell’incontro di serie A 2024/2025 Napoli-Parma finito con la vittoria degli uomini di Conte.

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha messo in luce un curioso episodio verificatosi durante Napoli-Parma. L’incontro ha visto un finale insolito, con un giocatore di movimento costretto a difendere la porta del Parma.

Pedullà, attraverso Sportitalia, ha commentato:

“Ieri nel finale di Napoli-Parma abbiamo assistito ad un episodio curioso e raro nel mondo del calcio: il portiere degli ospiti Suzuki è stato espulso al 75′ e, dal momento che Pecchia aveva terminato i cambi, in porta è andato per l’ultimo quarto d’ora più recupero il difensore Enrico Del Prato, non potendo entrare il secondo portiere.”

L’esperto ha poi ricordato altri casi simili nella storia del calcio:

“Un episodio raro ma non unico: Harry kane nel match di Europa League dell’ottobre 2018 contro l’Asteras segna tre gol. Poi rosso a Lloris e cambi finiti. In porta ci va proprio lui che subirà la rete del 5-1 con una netto errore su punizione.”

Pedullà ha citato anche esempi del passato, come John Terry al Chelsea, Samuel Eto’o al Mallorca e Hernan Crespo al Parma, tutti costretti a improvvisarsi portieri in situazioni di emergenza.

Particolarmente suggestivo il ricordo di Ciccio Graziani:

“Graziani fu costretto a mettersi tra i pali in una gara di Coppa dei Campioni tra il Torino e il Borussia Mönchengladbach nel 1976. Si esibì in una bellissima parata da distanza ravvicinata e a ogni intervento ricevette l’ovazione del pubblico di casa.”

L’episodio di Napoli-Parma si aggiunge così a questa lista di eventi rari nel calcio, ricordando come, anche nell’era moderna, possano ancora verificarsi situazioni imprevedibili e affascinanti sul rettangolo verde.