Pedullà: “Sedotto e abbandonato dal Napoli, ora firma per la Roma”

Mario Hermoso pronto a unirsi ai giallorossi dopo un flirt mancato con il Napoli: Smalling verso l’addio, Hummels possibile nuovo rinforzo.

In un’analisi recente pubblicata sul suo sito ufficiale, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato un interessante retroscena che coinvolge il Napoli e il difensore spagnolo Mario Hermoso. Pedullà ha raccontato come il club partenopeo abbia inizialmente mostrato interesse per Hermoso, salvo poi abbandonare l’idea, lasciando il giocatore libero di approdare alla Roma.

L’Arrivo di Hermoso a Roma: Sorpasso in Extremis

Secondo quanto riportato da Pedullà, Mario Hermoso è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma, con l’arrivo nella capitale previsto per le prossime ore. Il difensore centrale firmerà un contratto triennale, confermando così il sorpasso sul Galatasaray, che sembrava essere in pole position per il suo acquisto. “Hermoso ha preferito un campionato più competitivo”, ha spiegato Pedullà, sottolineando la scelta del giocatore di optare per la Serie A, nonostante le voci insistenti di un suo possibile arrivo a Istanbul.

“Confermato l’arrivo a Roma di Mario Hermoso nelle prossime ore per le visite, secondo quanto era scandito già dalla serata di ieri. Contratto triennale pronto e un difensore in più per De Rossi, il sorpasso sul Galatasaray si era materializzato malgrado dalla Turchia parlassero di arrivo a Istanbul nella giornata di oggi. Hermoso ha preferito un campionato più competitivo”.

Napoli: Un Flirt Senza Esito

Pedullà ha rivelato un particolare che farà discutere i tifosi napoletani: Mario Hermoso è stato “sedotto e abbandonato” dal Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis aveva mostrato interesse per il giocatore, ma poi ha deciso di non proseguire la trattativa, lasciando campo libero ad altre squadre. Un dettaglio che assume ancora più peso se si considera che Hermoso, pur non essendo mai stato nel mirino dell’Inter e con un timido interessamento del Milan, ha trovato una sistemazione solo a settembre, molto tardi rispetto alle previsioni di mercato.

“Dopo essere stato sedotto e abbandonato dal Napoli, mai cercato dall’Inter e proposto al Milan senza alcuna trattativa. Le sue qualità non si discutono, ma stupisce il fatto che abbia trovato squadra solo a settembre. Ora dovrà recuperare la migliore condizione visto che ha saltato la preparazione, nel frattempo la Roma si prepara a salutare Chris Smalling che è andato con la squadra a Torino per la sfida alla Juve, ma che ha un accordo impostato con Al Fahya, il via libera della Roma arriverà proprio a ridosso delle ultime ore del mercato arabo”.

Il Futuro della Difesa Giallorossa

L’arrivo di Hermoso a Roma potrebbe aprire nuovi scenari per il club capitolino, soprattutto in vista dell’ormai probabile partenza di Chris Smalling. Il difensore inglese, che è stato incluso nella trasferta di Torino per la sfida contro la Juventus, avrebbe già un accordo di massima con Al Fahya, club arabo che sembra pronto ad accoglierlo. La cessione di Smalling dovrebbe concretizzarsi nelle ultime ore utili del mercato saudita.

“E poi si potrà pensare eventualmente a Hummels che ha valutato altre offerte nelle ultime ore: lo specialista tedesco e Hermoso gli unici difensori centrali svincolati appetibili per la Roma, com’era fin troppo chiaro dal naufragio delle trattative per Danso e Djaló“.