Ziliani: “La Juventus sta taroccando ancora i bilanci”

Paolo Ziliani, noto giornalista sportivo, punta il dito nei confronti della Juventus riguardo alla gestione dei bilanci. Sul suo canale ufficiale, Ziliani ha sottolineato come la Consob, l’organismo di controllo delle società quotate in borsa, abbia aperto un procedimento contro il club torinese.

Le dichiarazioni di Ziliani sulle presunte irregolarità

Secondo Ziliani, la Juventus sarebbe sotto indagine non solo per le irregolarità passate, ma anche per quelle attuali. “La nuova gestione, con Elkann proprietario, Scanavino amministratore delegato e Ferrero presidente, si starebbe comportando come la precedente, barando e truccando i conti”, afferma il giornalista.

Ziliani sostiene che il club non avrebbe corretto i bilanci irregolari del passato, come richiesto dalla Consob, e che avrebbe continuato a redigere nuovi bilanci in violazione dei principi contabili internazionali, soprattutto riguardo alle voci di plusvalenze e cessioni con diritto di recompra.

La risposta della Juventus e il prossimo pronunciamento della Consob

Il giornalista riferisce che la Juventus avrebbe preso visione delle accuse, presentandosi all’audizione con la Consob, ma le sue contro-deduzioni sarebbero state respinte. “Entro marzo dell’anno prossimo ci sarà il pronunciamento della Consob, che potrebbe portare a un provvedimento sanzionatorio”, dichiara Ziliani.

Nonostante ciò, il presidente Ferrero si mostrerebbe sereno, affermando: “I nostri esperti ci dicono che abbiamo ragione e che i nostri comportamenti sono stati e sono corretti”.

Il silenzio della Procura FIGC secondo Ziliani

Ziliani critica anche la Procura FIGC, che a suo avviso non avrebbe aperto alcuna inchiesta sul nuovo procedimento della Consob nei confronti della Juventus. “La parola d’ordine è: non sta succedendo nulla. E Chinè non c’è. O se c’è, sta dormendo. Non svegliatelo”, conclude il giornalista.