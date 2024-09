Napoli, Conte conquista tutti: spunta un retroscena sorprendente

Antonio Conte ha impresso il suo marchio sul Napoli in tempi record. Dallo slogan «Amma faticà» ai risultati concreti in campo, il tecnico leccese ha conquistato tifosi, squadra e società ancor prima del suo arrivo ufficiale sotto il Vesuvio.

Conte e Napoli: un amore a prima vista

Tra la città e Conte è stato subito amore reciproco. Il tecnico stesso è rimasto sorpreso dall’affetto ricevuto: «Di solito prima di ricevere do tutto; a Napoli è accaduto il contrario ed ora non mi resta che ricambiare», aveva dichiarato durante la presentazione a Palazzo Reale tre mesi fa.

Un gruppo unito al centro delle notizie calcio Napoli

Il lavoro di Conte è al centro delle notizie calcio Napoli, grazie alla sua capacità di creare un’alchimia perfetta tra ambiente, squadra e dirigenza. La vittoria in Coppa Italia contro il Palermo ha mostrato uno spogliatoio unito e coeso, dove tutti si sentono parte del progetto. Le seconde linee sono state caricate e festeggiate dai titolari, segno di un gruppo compatto.

Il rapporto speciale con la città

Il tecnico si è immerso nella realtà napoletana, visitando luoghi simbolo come il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli. «Si respira un’aria particolare: quello è un posto di culto», ha commentato Conte. La città lo ha accolto come una star, sia durante il ritiro estivo che nelle prime uscite stagionali, rafforzando un legame che sembra destinato a durare.

La fiducia totale di De Laurentiis

Per la prima volta in vent’anni, il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato piena fiducia al suo allenatore. Ha investito circa 150 milioni di euro sul mercato per costruire una rosa competitiva, lasciando a Conte la completa gestione della squadra. Un segnale forte che indica una sintonia totale tra società e tecnico.