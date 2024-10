Napoli-Como: Conte punta sul 4-2-4, ecco la scelta che filtra dal ritiro

Il tecnico azzurro conferma il modulo offensivo, ma c’è una novità in difesa

Domani sera, il Napoli scenderà in campo contro il Como per la settima giornata di Serie A. Una partita che potrebbe sembrare alla portata, ma Antonio Conte non si fida e ha chiesto ai suoi uomini di non abbassare la guardia. Dopo i complimenti ricevuti nelle ultime settimane, il tecnico vuole mantenere alta la concentrazione.

La probabile formazione: confermato il 4-2-4

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte sembra intenzionato a confermare il modulo 4-2-4, già utilizzato contro il Monza. Nonostante l’assenza di Meret, infortunato, il Napoli dovrebbe presentarsi in campo con Caprile tra i pali e una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, ancora favorito su Spinazzola.

In mezzo al campo, spazio alla coppia formata da Anguissa e Lobotka, mentre in attacco ci sarà il solito poker offensivo: Politano, Lukaku, McTominay e Kvaratskhelia. La chiave del gioco, come sempre, sarà il ruolo di McTominay, che Conte utilizza come jolly tra centrocampo e attacco.

Conte non lascia nulla al caso

Nonostante l’apparente facilità della gara, Conte non vuole cali di concentrazione. Per questo ha insistito sul modulo offensivo, con l’obiettivo di schiacciare subito l’avversario. “Non possiamo permetterci di prendere sottogamba il Como,” avrebbe detto ai suoi uomini. Un messaggio chiaro per evitare spiacevoli sorprese e proseguire la marcia verso la vetta.