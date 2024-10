Barzaghi: “L’Inter di Conte non partì bene, ma vinse lo Scudetto. Il Napoli ha le carte in regola per fare altrettanto”

Il giornalista analizza le attuali dinamiche del campionato, evidenziando le potenzialità del Napoli di Conte e le sfide delle rivali.

Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative riguardo alla lotta per lo Scudetto, durante un’intervista su Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli. Barzaghi ha sottolineato come l’Inter di Antonio Conte avesse affrontato un inizio di stagione difficile, ma sia poi riuscita a conquistare il titolo grazie a una solida riorganizzazione della difesa.

“Quando Conte era all’Inter, partì non benissimo. La squadra subiva molti gol e le prime partite furono complicate”, ha affermato Barzaghi. “Tuttavia, una volta sistemata la retroguardia, l’Inter avviò una straordinaria cavalcata verso il tricolore”.

Il giornalista ha poi messo in luce le sfide recenti affrontate dal Napoli. “La trasferta di Verona è da dimenticare, ma l’arrivo di nuovi giocatori ha già dato un impulso alla squadra. Conte, con l’unico obiettivo del campionato, rappresenta una minaccia significativa per le avversarie”, ha detto, aggiungendo che il Napoli potrebbe approfittare del calendario per restare in corsa per il titolo.

Barzaghi ha anche parlato dell’Inter e della sua attuale situazione. “La Champions League può essere impegnativa e sottrarre punti. La Juventus, inoltre, ha perso giocatori chiave come Nico Gonzalez e Bremer, una situazione che il Napoli non può permettersi, dato che ha meno impegni da affrontare”.

Infine, un commento su Lukaku: “Non so se tornerà il Lukaku dello Scudetto, ma è un centravanti molto utile. Con il suo rientro in forma, il Napoli potrebbe diventare molto più forte, specialmente con il recupero di Kvaratskhelia, che ha avuto le sue difficoltà nella scorsa stagione”.