Pedullà: “Sarri ha rifiutato il Milan, voleva un progetto come al Napoli”

L’ex tecnico azzurro ha declinato l’offerta rossonera prima dell’arrivo di Conceicao. La richiesta: un contratto di 18 mesi più opzione Champions, ma il club voleva solo 6 mesi.

Il Milan prima di scegliere Conceicao aveva puntato su Maurizio Sarri, l’allenatore che ha fatto sognare il Napoli con il suo calcio spettacolare e i 91 punti in Serie A. A svelare il retroscena è Alfredo Pedullà, esperto di mercato vicino al tecnico toscano: “Vi racconto un episodio clamoroso. Venerdì 27 dicembre il Milan aveva contattato Sarri tramite un intermediario, lo stesso Maurizio Sarri che era stato contattato qualche mese fa”.

L’ex allenatore azzurro, secondo il giornalista, ha rifiutato le stesse condizioni poi accettate da Conceicao: “Gli hanno proposto 6 mesi fino a giugno, opzione unilaterale da parte del club e poi vediamo. Sarri, che evidentemente porta avanti l’uomo prima dell’allenatore, e per firmare un contratto ci deve essere anche la dignità di sapere cosa stai firmando, ha rifiutato”.

Le richieste dell’ex tecnico del Napoli erano ben diverse, come rivela Pedullà: “Aveva chiesto un contratto di un anno e mezzo, con scadenza 2026, diretto, senza opzioni né a favore del club né a favore dell’allenatore, né unilaterali né bilaterali, più un’opzione 2026-27 in caso di qualificazione del Milan alla Champions League”.

Sarri, proprio come ai tempi del Napoli, ha dimostrato di voler sposare solo progetti con una visione chiara: “Il Milan, dopo aver sondato Sarri come primo allenatore venerdì 27, ha incassato il no e gli hanno detto: ‘Guarda che ci saranno altri allenatori, uno in modo particolare, Conceicao, che accetterà la proposta che tu hai rifiutato'”, ha concluso Pedullà.

Un rifiuto fatto “per una questione di principio e di rispetto verso il suo lavoro”, proprio come quando lasciò il Napoli per non scendere a compromessi. È destino che le strade di Sarri e del Milan non debbano mai incontrarsi, dopo quanto accadde anni fa per “motivi politici”, come avrebbe poi raccontato Adriano Galliani.