Napoli, Conte indica due rinforzi: De Laurentiis tenta il colpaccio

Il tecnico azzurro ha richiesto espressamente il difensore della Juventus e l’esterno del Lecce per rinforzare la rosa. Priorità alla difesa con Buongiorno ai box.

Il Napoli di Antonio Conte viaggia a ritmo spedito, condividendo la vetta della classifica con l’Atalanta in attesa del recupero dell’Inter con la Fiorentina. Un rendimento che sta premiando il lavoro del tecnico salentino, capace di risollevare la squadra dopo una stagione complicata.

L’allenatore azzurro, però, guarda già al mercato per rinforzare l’organico. Nelle recenti conferenze stampa, Conte ha pubblicamente chiesto alla società di non indebolire la rosa, sottolineando come ogni partenza debba essere compensata da un nuovo arrivo. Ma dietro questa richiesta si nascondono obiettivi precisi.

Il primo nome sulla lista è Danilo, difensore della Juventus che il tecnico ha sempre apprezzato. L’esperto centrale brasiliano diventerebbe fondamentale per la retroguardia partenopea, soprattutto alla luce dell’infortunio di Alessandro Buongiorno, che potrebbe restare fuori per tutto gennaio.

Non solo Danilo: Conte ha indicato anche Patrick Dorgu del Lecce come rinforzo ideale per la fascia. Un’operazione complessa, almeno per gennaio, vista la resistenza del club salentino a privarsi del suo gioiello. Il Napoli, tuttavia, è pronto a tentare l’assalto nelle prossime settimane.