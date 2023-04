“Ziyech al Napoli, maxi operazione col Chelsea con Osimhen e Kvratskhelia”

Calciomercato Napoli – Hakim Zyech interessa alla SSCN, al Chelsea piacciono Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Dall’Inghilterra il Mirror scrive di un interessamento del Napoli per Ziyech del Chelsea. L’ostacolo principale resta l’ingaggio del giocatore che si sposa male con le restrizioni al tetto degli ingaggi imposte da Aurelio De Laurentiis.

Secondo i tabloid inglesi al trattativa tra Napoli e Chelsea per Ziyech non è da escludere, dato che il club inglese è pronto a intervenire imbastendo una maxi operazione con la società di De Laurentiis. Il Chelsea ha ben pochi problemi economici ed ha messo nel mirino Kvaratskhelia e Osimhen. I Blues vogliono inserire l’esterno marocchino in una trattativa che porterebbe il nigeriano o il georgiano in Inghilterra.