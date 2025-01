Napoli su Casadei, Romano conferma: “Pronta l’offerta al Chelsea. Conte lo vuole”

Il club azzurro punta forte sul talento italiano classe 2003. L’esperto di mercato Fabrizio Romano svela i dettagli della trattativa.

Il Napoli accelera sul mercato e dopo il difensore per Antonio Conte, punta a rinforzare anche il centrocampo. Il nome caldo è quello di Cesare Casadei, gioiello italiano del Chelsea desideroso di tornare in Serie A per trovare maggiore spazio.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha svelato su X importanti dettagli sulla trattativa: “Il Napoli prepara l’offerta ufficiale al Chelsea per Cesare Casadei. L’affare dovrebbe essere a titolo definitivo, con il Chelsea che chiederà anche la clausola che prevede una percentuale sulla rivendita del centrocampista, così come aveva fatto con Feyenoord, Torino e due club inglesi”.

“Antonio Conte è desideroso di riportare Casadei in Italia”, ha aggiunto il giornalista, confermando il forte interesse del tecnico salentino per il giovane centrocampista.

Il classe 2003, protagonista e capocannoniere nell’ultimo Mondiale Under 20 con l’Italia (finalista della competizione), rappresenta uno dei maggiori talenti del calcio italiano. Nonostante le difficoltà incontrate al Chelsea, l’ex Inter punta a rilanciarsi in Serie A per conquistare anche la Nazionale maggiore. La guida di Conte potrebbe rivelarsi decisiva per la sua definitiva consacrazione.