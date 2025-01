Maradona mi disse: ‘Giocherai con me al Napoli’. Poi accadde l’impensabile

Nel docufilm Sky “Innocente”, Michele Padovano rivela il drammatico retroscena del suo arrivo in azzurro e la promessa mai mantenuta del Pibe de Oro.

Un retroscena che sa di destino beffardo quello raccontato da Michele Padovano nel docufilm “Innocente” in onda su Sky. L’ex attaccante, che sta condividendo la sua drammatica vicenda giudiziaria durata 17 anni, ha svelato un episodio inedito che lega il suo arrivo al Napoli con Diego Armando Maradona.

Era il 17 febbraio 1991 quando tutto ebbe inizio. Il Napoli campione d’Italia, con le divise rosse e Gianfranco Zola che indossava la mitica numero 10, affrontava il Pisa di Padovano. Dopo il vantaggio azzurro firmato Ciro Ferrara, proprio un errore del difensore permise a Michele di siglare il pareggio. Fu in quel momento che il destino sembrò scrivere una pagina importante: “Ero già emozionatissimo per aver segnato, ma quando Diego mi si avvicinò negli spogliatoi e mi disse ‘il prossimo anno giocherai con me’, quasi non ci credevo”, racconta Padovano nel documentario.

Ma il calcio, si sa, può essere crudele. Corrado Ferlaino mantenne la promessa e acquistò Padovano, presentandolo alla stampa con parole significative: “Lo ha voluto Maradona”. Quello che nessuno poteva immaginare era che proprio un mese dopo quella partita di Pisa, il Pibe de Oro avrebbe giocato la sua ultima partita al San Paolo contro il Bari, prima della positività al controllo antidoping che pose fine alla sua avventura napoletana.

Padovano, che in quella stagione realizzò 7 reti in 27 presenze sotto la guida di Claudio Ranieri, trovò comunque il suo posto nel cuore di Napoli. “Mi legai molto a Ciro Ferrara, il nuovo capitano”, ricorda l’ex attaccante, che partecipò anche a diverse serate con l’indimenticabile Pino Daniele, simbolo della cultura partenopea.