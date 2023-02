Ferlaino: “Maradona era il calcio. Retroscena Careca, beffai tutti e lo portai a Napoli”

Corrado Ferlaino parla del Napoli, del suo amore per Diego Armando Maradona, ma anche dell’acquisto di Antonio Careca.

L’ex presidente del Napoli in una intervista al Corriere dello Sport ha detto che il “Napoli ha già vinto lo scudetto“. Dà meriti a tutti e dice: “De Laurentiis è stato bravissimo e anche fortunato, un merito non irrilevante perché bisogna sapersi guadagnare l’attenzione della sorte e poi è indispensabile essere bravo nel gestirla. Ma aver Giuntoli, un fuoriclasse, gli ha semplificato la vita. Il mercato dell’estate scorsa ha pochi, mi verrebbe dire nessun precedente“.

Ferlaino: Maradona e Careca

Maradona e Careca, con Giordano sono stato il trio della MaGiCa in quel Napoli fantastico. Ecco il pensiero di Ferlaino: “Non mi sono mai innamorato di un atleta, tranne che di

Maradona e anche di Careca. Ma Diego è stato il calcio, il più Grande, e Careca mi diede soddisfazione: ero in Brasile in vacanza, ovviamente guardavo partite, se ne giocava una sotto

una pioggia torrenziale mi accorsi di questo attaccante elegante, incontrollabile. Mi informai, cominciai subito a trattarlo, arrivarono altri club, ma giocai d’anticipo e feci un affare: non lo pagai neanche tanto“.