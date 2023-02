Simeone: in Europa nessuno segna al suo ritmo, dati clamorosi

Giovanni Simeone segna gol a raffica: uno ogni 65,75 minuti, meglio anche di Haaland super bomber del Manchester City.

Abbiamo affrontato la media gol di Giovanni Simeone in un focus sul nostro portale, in cui viene messo in evidenza che la media gol in Serie A è ancora più incredibile. Ma Gazzetta dello Sport offre un altro spunto da questo punto di vista. Nessuno in Europa segna al ritmo dell’attaccante argentino.

“Nessuno segna in Europa alla media di Giovanni Simeone: un gol ogni 65,75 minuti. L’attaccante del Napoli precede Haaland (City, un gol ogni 67,32 minuti) e Mbappé (Psg, ogni 82,76

minuti). In questa speciale classifica seguono Lookman (Atalanta, ogni 90,21 minuti), Lewandowski (Barcellona, ogni 90,45 minuti), Choupo-Moting (Bayern, ogni 92,08 minuti) e l’altro napoletano Osimhen, ogni 100,93 minuti“.

Ovviamente Simeone per realizzare questa media gol ha giocato meno partite e meno minuti degli altri colleghi attaccanti. Ma questo dato può essere visto sia in positivo che in negativo, perché Simeone gioca poco, ma quando viene chiamato in causa timbra, quasi sempre, il tabellino.