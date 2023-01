Marca elogia Osimhen: “Il goal un misto tra Romario, Ronaldinho e Ronaldo”

Marca elogia Victor Osimhen infatti sulle proprie pagine scrive che il goal è un misto tra Romario, Ronaldinho e Ronaldo

Il quotidiano spagnolo Marca celebra Victor Osimhen: “Il nigeriano è un vero bufalo quando gli spazi sono ampi. E quando non lo sono, la sua tecnica gli permette di trovare un altro modo per raggiungere l’obiettivo. Kvaratskhelia, che ha un’innata predisposizione al dribbling, supera i compagni e mette in area un cross misurato. Osimhen lo abbassa di petto con la qualità di Romario, lo controlla di coscia come se fosse Ronaldinho e lo colpisce con una violenza tipica dello stesso Ronaldo“.

Sabatino Durante ritorna sul paragone: "Il quotidiano spagnolo 'Marca' paragona Victor Osimhen a tre grandi ex brasiliani, scrivendo che nel fare quel gol alla Roma a stoppato di petto come Romario, di gamba come Ronaldinho ed abbia tirato alla Ronaldo? Ha fatto un gol bellissimo e straordinario, ma lasciamo perdere i giocatori che hanno fatto la storia del calcio. Lasciamo a Victor la possibilità di crescere ancora. E' arrivato con grandi prospettive, gli hanno sempre riconosciuto qualità atletiche e sta migliorando anche tecnicamente. E' una pantera. Contro la Roma ha fatto una cosa bellissima, ma lasciamo perdere i grandi del Brasile. Speriamo che, col tempo, gli si avvicini, ma per arrivare a quei livelli, beh, ce ne vuole. Messi è Maradona? No. Ecco: il paragone è quello".

Per Durante il Napoli sta facendo delle cose incredibili

Durante ha poi proseguito: “Questo Napoli sta facendo cose incredibili, ma vale il Napoli di Maradona? Non lo so: è difficile fare paragoni. In quel periodo lì, il campionato italiano era il migliore al mondo, mentre ora è un torneo di terzo livello. Godiamoci il momento, ma dobbiamo avere l’umiltà di capire che non siamo più un riferimento”.

“Avete presente la carriera di Immobile? Per anni è stato capocannoniere in Italia, ma è andato in Germania e in Spagna e non l’ha vista mai. Prendete Kalidou Koulibaly: per diverso tempo è stato uno dei migliori centrali del campionato italiano, se non il migliore, ma in Inghilterra sta avendo molti problemi. Lukaku, da noi, fa sfracelli, eppure in Premier non faceva nulla. Bisogna mettere i piedi per terra e vedere quale sia il valore del nostro campionato”