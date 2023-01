Simeone: solo gol decisivi, media pazzesca

Giovanni Simeone segna sempre gol decisiva, la sua media realizzativa in Serie A è di una rete ogni 53 minuti circa.

Se serve un gol da tre punti c’è uno specialista e si chiama Giovanni Simeone, il Cholito per gli amici. Simeone ha segnato un gol anche in Napoli-Roma ed anche questa volta è stato fondamentale per dare i tre punti alla squadra di Spalletti. Il risultato finale di Napoli-Roma è stato di 2-1, aperto da un gol clamoroso di Osimhen, poi in mezzo il pareggio di El Shaarawy, ma quando tutto sembrava perso al minuto 85 è arrivata la prodezza di Simeone.

Si, proprio lui l’uomo della provvidenza in grado di segnare gol pesantissimi e di grandissima bellezza. Simeone fino ad ora ha segnato ‘solo’ tre gol nella stagione 2022/23 in Serie A, ma di una importanza Capitale.

Media gol Giovanni Simeone

Simeone ha giocato 161 minuti in Serie A, pochi, per un attaccante come lui. Ma quando hai davanti un mostro come Victor Osimhen è davvero complicato trovare spazio, lo dimostrano i numeri del nigeriano (14 reti in stagione).

Eppure Spalletti durante Napoli-Roma ha avvicendato il capocannoniere della Serie A con l’argentino, sembrava un azzardo ma non lo è stato. Con la rete alla Roma Simeone ha siglato il suo terzo gol.

Ma è l’ottava in stagione per Simeone che ha una media gol di una rete ogni 65,75 minuti. Quattro sono le reti segnate in Champions League, fondamentali per la qualificazioni al primo posto del Napoli di Spalletti. Una in Coppa Italia con la Cremonese.

Ma le reti di Simeone pesano come un macigno, perché i tre gol segnati in Serie A contro Milan, Cremonese e Roma hanno portato nove punti in casa azzurra. Così il sogno scudetto può continuare.