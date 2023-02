Ferlaino: “Questo Napoli mette allegria, finalmente posso dire una cosa importante”

Corrado Ferlaino ex presidente della SSCN, parla dello scudetto al Napoli: “Sono scaramantico, ma la vittoria è praticamente fatta“.

Durante una intervista a Corriere dello Sport, l’ex numero uno del Napoli dice di essere uno scaramantico, che ai suoi tempi, quando guidava il club andava via a fine primo tempo dalla tribuna. Ora le cose sono cambiate al “45′ spengo tutto e comincio a girare per casa. Se il Napoli sta vincendo, quando immagino sia finita, riaccendo la tv; e sperò le cose stavano andando male, provo a vedere se funziona cambiare il televisore. Certi tormenti devo evitarli“.

Ma Ferlaino sullo scudetto del Napoli abbandona la scaramanzia e dice: “Cosa penso? Quello che tutti pensano e nessuno dice, per ovvi motivi: ma io ora posso derogare, so che non ci sono avversari, né pericoli. Ragionando freddamente: il Napoli ha vinto il campionato. Si può scrivere, senza tema di smentita. E l’unica risposta che ora aspettiamo è la data in cui arriverà l’aritmetica conquista: secondo me, a sette o a cinque giornate dalla fi ne, sarà possibile cominciare i festeggiamenti“.

Scudetto Napoli: le parole di Ferlaino

L’ex presidente già in un’altra intervista si era lasciato andare sullo scudetto alla squadra di Spalletti. Così gli viene chiesto come mai ha abbandonato il sentiero della scaramanzia: “È il potere di una squadra che diverte, che ti mette allegria, che gioca in maniera meravigliosa, come nessuna in Italia e forse persino in Europa. Un modo di esprimersi che non prevede il calcolo, c’è un processo tecnico e anche psicologico“.

Ferlaino dà meriti a tutti per il capolavoro azzurro e dice: “Questo è un riconoscimento per tutti, dalla società, al direttore sportivo, all’allenatore e ai calciatori, ma ritengo Spalletti il più straordinario protagonista di questa impresa. Per me, il più forte allenatore al Mondo, in questo momento. Ha reso possibile l’impossibile, perché non dimentico che ad agosto, in epoche di previsioni, nessuno si sarebbe spinto a tanto. Ma è vero, la squadra è forte, molto forte“.