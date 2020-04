Video – Ferlaino: “La maglia azzurra storia di Napoli, come i Borbone”

Corrado Ferlaino ex presidente del Napoli parla a Na Passione la rubrica di Napolipiù sulle maglie da collezione indossate dai calciatori.

Chi vive a Napoli o la viene a visitare da turista ha un colore di riferimento è l’azzurro, quello che illumina il cielo e si irradia dal mare. La maglia della squadra di calcio di Napoli non poteva che avere questo colore, ne è convinto anche lo storico presidente della SSCN Corrado Ferlaino. Il timoniere dei due scudetti e la Coppa Uefa, oltre che il presidente che ha portato Diego Armando Maradona a Napoli, parla a Na Passione la rubrica sulle maglie da collezione di Napolipiu.

A volte la squadra attuale scende in campo con un altro colore che non è l’azzurro e fa male. L’azzurro è il colore che più rappresenta Napoli, perché è la città più azzurra d’Italia. Questo colore s’addice alla nostra storia fatta di lotte e combattimenti contro club molto più forti che qualche volta siamo riusciti anche a battere.

Ferlaino le maglie da collezione e la storia di Napoli

Nella sua intervista in esclusiva Corrado Ferlaino ripercorre anche la storia di Napoli, lo fa con un pizzico di emozione nella voce: “Qualche anno fa sulla maglia del Napoli misi anche lo stemma dei Borbone, fui aspramente giudicato da qualche giornale del Nord ma secondo me era una cosa più che legittima. Ecco perché l’anno successivo sugli abbonamenti misi anche il logo degli Aragonesi e degli Angioini, perché questa è la nostra storia è la storia di Napoli“. Una storia che passa anche attraverso la maglia che indossa l’unico club calcistico della città: “Un club che bisogna amare, così come la città” dice Ferlaino che con un po’ d’ironia lancia una frecciatina al calcio moderno: “Quando vedo scendere in campo il Napoli con la maglia verde quasi mi metto a piangere, anche perché il verde porta sfortuna“.

Na Passione la più grande collezione delle maglie del Napoli

“Solo la maglia” più volte i supporters di tutte le squadre, non solo di Napoli, pronunciano questa frase. Parole sacrosante perché per il tifoso quello che conta è la storia che simboleggia una maglia. Una casacca che non è solo un pezzo di stoffa, ma un simbolo di passione e tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Una sorta di fede laica che diventa oggetto del desiderio per tanti collezionisti.

Na passione, un’idea di Luca Coronella e Fabio Mencocco, è nata proprio con lo scopo di ripercorrere la storia di Napoli e del Napoli attraverso le maglie storiche del glorioso club partenopeo. Grazie a grandi collezionisti come Enzo D’Orta, Francesco Cammarota, Nino Mosca e Renato Pavone in rubrica si possono annoverare pezzi unici come la gialla di Maradona, o la giallorossa di Ferrario. Ma sulla pagina instagram di Na Passione si possono ammirare anche altre chicche come quella di Careca e Savoldi. Una gallery tutta da gustare grazie alla grafiche di Chiara Coppola e che viene aggiornata continuamente con nuovi pezzi unici. Un percorso che ha tanta strada ancora davanti a se, anche perché a trainarlo è la passione per l’azzurro del Napoli, senza alcuna preclusione per qualsiasi altro collezionista che voglia unirsi nella costruzione di questa bacheca virtuale.

Riproduzione riservata