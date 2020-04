Voci di calciomercato intorno ad Edinson Cavani con la Radio ufficiale che mette il Napoli ancora in corsa per l’attaccante del PSG.

A fine stagione, quando finirà, Edinson Cavani ed il Psg si diranno addio. Oramai è chiara la volontà del calciatore di lasciare il club francese, così come della società di lasciarlo partire. A gennaio per un soffio l’uruguaiano non si è trasferito all’Atletico Madrid, l’affare era praticamente fatto poi è saltato tutto.

Ora le voci di un addio di Cavani a fine stagione non si arrestano e tirano in ballo anche il Napoli. Secondo Diego De Luca intervenuto a Radio Kiss Kiss nel futuro di Cavani c’è anche il Napoli. “Cavani ha fatto sapere che ci sono due squadre nel suo futuro. Qualora dovesse andare via dal Psg prenderebbe in considerazione una di queste due ipotesi, al momento non c’è stato alcun contatto tra gli agenti del calciatore e la società partenopea“.

Calciomercato Cavani: contratto in scadenza e ingaggio monstre

Cavani nel possibile futuro del Napoli un’idea sempre entusiasmante nonostante i 33 anni del calciatore. La voglia di fare gol dell’uruguaiano la conoscono bene i tifosi napoletani, che si sono letteralmente innamorati di quel calciatore uruguaiano venuto a Napoli da possibile promessa e diventato idolo assoluto a suon di gol. Di un suo ritorno a Napoli si è parlato tante volte ed anche in questi giorni se ne sta parlando molto.

Come sottolineato dalla Radio ufficiale resta un’opportunità, ma tutto deve ancora essere costruito. Il calciatore a Parigi guadagna 12 milioni di euro a stagione ed era disponibile ad abbassarsi leggermente l’ingaggio per trasferirsi in Spagna. Ma nonostante tutto le pretese economiche di Cavani restano sempre alte. Certo l’effetto pandemia potrebbe incidere anche sugli ingaggi e l’economia legata al calcio, ma per ora lo stipendio di Cavani resta ancora un grande ostacolo da superare.