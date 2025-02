“Resto per lo scudetto”: Raspadori rifiuta l’offerta De Zerbi, il retroscena

L’attaccante del Napoli ha scelto di restare nonostante il poco spazio. Decisiva una promessa di Conte e il sogno del secondo scudetto.

Il Napoli ha respinto diversi assalti per Giacomo Raspadori durante il mercato di gennaio. Tra questi, particolarmente insistente quello del Marsiglia di Roberto De Zerbi, grande estimatore dell’attaccante azzurro.

L’ex Sassuolo sta trovando poco spazio in questa stagione, chiuso in attacco da Osimhen e Simeone, e sulle fasce da Politano e Neres. Nonostante questo, Antonio Conte ha piani speciali per lui: un nuovo ruolo da vice McTominay che potrebbe garantirgli più minutaggio.

“Punto su di te, avrai il tuo spazio”, le parole del tecnico che hanno convinto Raspadori a restare. Una decisione ponderata, influenzata anche dalla possibilità di vincere il secondo Scudetto con la maglia azzurra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il futuro resta incerto: “Non gli resta che inventarsi jolly – magari in attesa che torni il mercato e il maestro, De Zerbi, ricominci a corteggiarlo come ha fatto in questi ultimi trenta giorni”. Una situazione che potrebbe evolversi in estate.

Per ora Raspadori ha scelto di restare e lottare per il suo spazio, rinunciando alle sirene francesi. “Altrimenti”, conclude la rosea, “è scritto nelle tavole di questo campionato, Anguissa e McTominay continueranno, imperterriti, a rincorrere il vento, a buttarsi nelle due aree, a saltare sui calci d’angolo”.