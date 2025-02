Di Gennaro: “Il Napoli può risentire dell’assenza di Neres”

L’ex calciatore e commentatore Antonio Di Gennaro, intervenuto nel programma Maracanà su TMW Radio, ha analizzato le principali tematiche del giorno, a partire dalla sfida tra Juventus e PSV in Champions League.

Juventus-PSV: “Koopmeiners in panchina sarebbe una bocciatura pesante”

Secondo Di Gennaro, la sfida contro gli olandesi è cruciale per i bianconeri, sia sul piano tecnico che economico: “Thuram deve giocare, è imprescindibile per entrambe le fasi di gioco. Koopmeiners non sta bene, ma se resta fuori sarebbe una bocciatura pesante. L’ho visto contro l’Empoli ed è irriconoscibile rispetto ai tempi dell’Atalanta, sembra un oggetto misterioso”.

Un altro tema sottolineato è la continua rotazione della formazione: “Thiago Motta ha già schierato 34 formazioni diverse, un dato che la dice lunga. La Juve si gioca tantissimo tra Champions e Inter. Se non passi il turno, diventa un problema serio, non solo dal punto di vista economico”.

Infine, una critica al mercato invernale: “Non sono migliorati neanche i giocatori. A gennaio mi aspettavo un terzino, un centrale e un attaccante forte, invece…”.

Corsa al vertice: “L’infortunio di Neres pesa, Napoli penalizzato”

Di Gennaro ha poi commentato la lotta in vetta, soffermandosi sulle difficoltà del Napoli dopo il ko di David Neres e il mancato sostituto di Kvaratskhelia: “L’assenza di Neres e la mancata sostituzione di Kvara possono incidere. La vedo dura. Conte voleva giocatori pronti, ma non è arrivato nessuno, e questo potrebbe essere un contraccolpo”.

Infine, una previsione sulle favorite: “Darei un 5% in più al Napoli nella corsa, mentre vedo l’Atalanta leggermente sotto rispetto alle altre due. E continuo a pensare che l’Inter, inconsciamente, quest’anno pensi più alla Champions”.