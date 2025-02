Corriere dello Sport: “Scudetto senza Neres”

La maledizione della fascia sinistra continua a tormentare il Napoli. Dopo l’addio di Kvaratskhelia e un mercato che non ha colmato le lacune, ora è toccato a David Neres fermarsi per infortunio. L’esterno brasiliano, uno dei giocatori più incisivi della squadra, sarà costretto a uno stop di circa cinque settimane a causa di una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Un’assenza pesante nel momento chiave della stagione, come sottolineato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, con il Napoli che si appresta ad affrontare un ciclo di partite decisive per le sorti del campionato.

Una sequenza di infortuni da record

Quella di Neres è solo l’ultima tegola in una serie di infortuni che ha falcidiato la corsia sinistra. In appena sedici giorni, come evidenziato dallo stesso Corriere dello Sport, Conte ha perso in sequenza Olivera, Spinazzola e ora Neres. Senza dimenticare Buongiorno, fermo dallo scorso dicembre. Una vera emergenza, che complica ulteriormente il piano tecnico-tattico dell’allenatore.

Le partite che salterà Neres

Il brasiliano salterà almeno cinque partite: Lazio-Napoli di sabato, la trasferta di Como del 23 febbraio, lo scontro diretto con l’Inter del 2 marzo, Napoli-Fiorentina del 9 marzo e Venezia-Napoli del 16 marzo. Il suo rientro è previsto dopo la sosta, il 30 marzo contro il Milan.

Un vuoto difficile da colmare

Neres non era solo un’alternativa di lusso, ma una risorsa chiave nel sistema di gioco del Napoli. Senza di lui, la squadra perde velocità, imprevedibilità e una fonte importante di assist (6) e gol (2). L’unico sostituto naturale, Okafor, è arrivato in condizioni fisiche non ottimali e deve ancora completare la preparazione per essere impiegabile dal primo minuto. Conte spera di poterlo almeno utilizzare a gara in corso, ma l’emergenza sulla fascia resta un problema di difficile soluzione.