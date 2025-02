Napoli-Inter, caccia al biglietto: prevendita da record

Era prevedibile e puntualmente è successo: l’attesa per Napoli-Inter, in programma nel weekend dell’1-2 marzo al Maradona, si è trasformata in una vera e propria caccia al biglietto. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, ieri alle ore 12 è partita la prevendita riservata agli abbonati, i quali hanno potuto acquistare un biglietto extra per un’altra persona in possesso della Fan Stadium Card. L’afflusso è stato immediato: pochi minuti dopo l’apertura, su Ticketone si contavano già oltre ventimila persone in coda. Lunghe attese, ansia da grandi eventi e poi, dopo diversi minuti, finalmente l’accesso online per completare l’acquisto.

In poco più di un’ora, molti settori risultavano già esauriti: le Curve superiori, i Distinti superiori Premium e la Tribuna Posillipo Premium sono andati sold out in tempi record.

Tutti in fila per un biglietto

L’ottavo pienone stagionale in campionato era previsto e il ritmo delle vendite lascia pochi dubbi: come già accaduto contro la Juventus, il rischio è che all’apertura della vendita libera, prevista per lunedì prossimo, non restino più biglietti disponibili. Anche i possessori di Fidelity Card, che potranno acquistare da domani, dovranno fare i conti con una disponibilità ridotta. Il Corriere dello Sport evidenzia che, fino a ieri sera, gli unici settori ancora accessibili erano gli anelli inferiori delle Curve, le Tribune Posillipo e Nisida, e i Distinti. In pratica, bisognerà accontentarsi di ciò che si troverà.

L’ondata di tifosi pronti a contendersi gli ultimi posti online è attesa anche domani dalle 12, quando scatterà la nuova fase di vendita. I posti più ambiti sono già pochi, quindi serviranno pazienza e un pizzico di fortuna.

Il Maradona ancora sold out

Napoli-Inter è una delle partite più attese dell’ultima parte di stagione, un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario per il prestigio della sfida e per il peso che avrà sulla classifica. Lo scudetto è un sogno ancora vivo e il destino del campionato passerà anche da Fuorigrotta. I tifosi lo sanno bene e non vogliono mancare: il Maradona sarà di nuovo gremito, segnando l’ottavo tutto esaurito stagionale dopo Como, Lecce, Atalanta, Roma, Venezia, Juventus e Udinese.

La media spettatori in casa è di circa cinquantamila presenze a partita, con il picco di 50.938 registrato domenica scorsa. Contro l’Inter, come sottolineato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il numero potrebbe essere ancora più alto.