Stadio, DeLa gela tutti «Stop agli investimenti per rifare il Maradona»

Il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona resta un punto interrogativo. Come riportato da Il Mattino, l’incontro tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha migliorato il clima tra le parti, ma non ha portato a una svolta concreta.

«Abbiamo conversato amabilmente ed è stato un discorso concreto, ma non ancora definitivo», ha dichiarato Manfredi. Il primo cittadino ha ribadito la disponibilità del Comune a valutare qualsiasi progetto, sia per il restyling del Maradona che per la costruzione di un nuovo impianto, ma ha anche lanciato un messaggio chiaro: il tempo stringe.

Un nodo ancora da sciogliere

Da vent’anni De Laurentiis porta avanti interlocuzioni con le amministrazioni comunali senza mai prendere una decisione definitiva. Il suo atteggiamento prudente lascia aperti scenari differenti, tra cui la possibilità di un nuovo stadio lontano da Fuorigrotta. Secondo Il Mattino, il patron azzurro sta valutando seriamente l’idea di costruire un impianto in un’altra area della città o persino fuori Napoli, con contatti avviati con sindaci della provincia di Caserta.

Manfredi, dal canto suo, ha ribadito che la questione dello stadio è legata anche alla candidatura di Napoli come città ospitante per Euro 2032. E, oltre agli aspetti istituzionali, c’è un’altra variabile: il sindaco non vuole essere visto dai tifosi come colui che ha ostacolato il club, ma al tempo stesso pretende chiarezza da De Laurentiis.

Strategie e scenari futuri

Il rapporto tra il presidente del Napoli e il mondo politico è sempre stato complesso. Secondo Il Mattino, De Laurentiis ha sempre mostrato una certa vicinanza al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e persino tentato di riavvicinarlo a Manfredi durante la cena di Natale del club a Pietrarsa, senza successo.

La situazione rimane aperta: il sindaco chiede garanzie finanziarie solide per poter procedere con qualsiasi progetto, mentre De Laurentiis continua a valutare le migliori opportunità imprenditoriali. La possibilità di un nuovo stadio a Ponticelli o in provincia resta concreta, ma per Manfredi servono certezze e un piano economico chiaro prima di aprire un nuovo confronto.

Dunque, il futuro del Napoli e del suo stadio resta ancora da scrivere. Il dialogo tra le parti continua, ma il tempo per prendere una decisione stringe.