Koulibaly, arriva l’offerta del Napoli: Il difensore deve fare una scelta

Il club azzurro tenta il colpo per rinforzare la difesa di Conte. Sul tavolo un contratto di 18 mesi per il senegalese, ma l’ingaggio dell’Al-Hilal è un ostacolo.

Il Napoli accelera per rinforzare il reparto difensivo in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com, il club azzurro è pronto a fare un tentativo per riportare Kalidou Koulibaly all’ombra del Vesuvio.

L’Al-Hilal non si opporrebbe alla cessione del difensore senegalese, con Antonio Conte che ha sempre apprezzato il giocatore e lo accoglierebbe volentieri nella sua nuova avventura in azzurro. Il vero ostacolo, però, è rappresentato dall’ingaggio.

Il Napoli sarebbe disposto a mettere sul piatto un contratto di 18 mesi con uno stipendio tra i 2 e i 2.5 milioni di euro, cifre nettamente inferiori a quelle percepite attualmente da Koulibaly in Arabia Saudita. Per il senegalese, a 33 anni, si tratterebbe di una vera e propria scelta di vita.

Nel frattempo Giovanni Manna continua a valutare anche altre piste per la difesa. Demiral, attualmente all’Al-Ahli, vorrebbe rientrare in Europa ed è un profilo che potrebbe essere valutato. Proposto anche Luiz Felipe, di ritorno dall’Arabia Saudita, ma non rappresenta una prima scelta. Più complicata la pista Kiwior, che attende la Juventus, mentre Juan Jesus è destinato a lasciare il club. Per Rafa Marin sono in corso valutazioni e potrebbe alla fine restare in rosa.