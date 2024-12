Kvaratskhelia-Napoli rinnovo vicino: offerta record di De Laurentiis

Il talento georgiano verso il prolungamento del contratto con il club azzurro. Previsto un incontro decisivo prima delle festività natalizie.

La telenovela sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere giunta al capitolo finale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il talento georgiano sarebbe sempre più vicino al rinnovo con il Napoli.

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul piatto una proposta contrattuale da 6 milioni di euro netti a stagione, cifra che rappresenterebbe un importante riconoscimento per il numero 77 azzurro.

L’entourage del calciatore, attualmente ai box per infortunio e che rientrerà solo per Fiorentina-Napoli del 4 gennaio, starebbe valutando positivamente l’offerta. Le parti avrebbero già in programma un incontro decisivo per chiudere la trattativa prima delle festività natalizie, con l’obiettivo di mettere nero su bianco il nuovo accordo.