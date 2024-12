Napoli su Taylor dell’Ajax: Conte vuole il nuovo Zielinski

La Gazzetta dello Sport rivela l’interesse degli azzurri per il centrocampista olandese classe 2002. Il tecnico cerca qualità e fosforo a centrocampo.

Il Napoli guarda in casa Ajax per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe individuato in Kenneth Taylor il profilo ideale per completare il reparto.

Il tecnico salentino è alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche ben precise: un calciatore che possa garantire qualità nel palleggio e collegamenti con l’attacco, sulle orme di Zielinski. “. A Conte manca un centrocampista, non uno Zielinski, ma qualcuno che vagamente gli somigli, un uomo che abbia fosforo e pure piedi buoni, che orienti le uscite con il palleggio e garantisca i collegamenti con l’attacco.

Serve un elemento che irrobustisca l’organico”, scrive la rosea, “che possa affiancare Anguissa, Lobotka e McTominay nel cuore del gioco”.

Il profilo del 22enne olandese dell’Ajax sembra rispondere perfettamente alle esigenze di Conte: “Kenneth Taylor potrebbe calarsi in una full immersion utile per la stagione che verrà”, sottolinea la Gazzetta. Nonostante le sole ventitré partite rimanenti in stagione, il club azzurro potrebbe accelerare nelle prossime settimane per assicurarsi il talento dei lancieri.