Kvara-Napoli: Ecco quando arriva la firma sul rinnovo

L’entourage del georgiano incontrerà presto De Laurentiis per finalizzare l’accordo. Superato il nodo della clausola rescissoria.

La svolta per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli è sempre più vicina. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, questa potrebbe essere la settimana decisiva per il prolungamento del talento georgiano, con le parti che si sono notevolmente avvicinate nelle ultime settimane.

La volontà di continuare insieme non è mai stata in discussione, il nodo principale della trattativa riguardava l’inserimento della clausola rescissoria, ostacolo che sembra essere stato ormai superato.

Il quotidiano napoletano rivela importanti dettagli sulla trattativa: “Manna è convinto che in questi giorni si farà vivo l’entourage di Kvara con il presidente Aurelio De Laurentiis per sancire definitivamente l’accordo sul nuovo contratto. A Kvaratskhelia verrà riconosciuto un ingaggio importante da 5,5 milioni netti fino al 2029”, un significativo aumento rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2027.

Nonostante l’ottimismo generale, Il Mattino precisa che: “Al momento non si hanno notizie di appuntamenti o vertici ufficiali in programma tra le parti in causa”. La sensazione, tuttavia, è che il Napoli sia pronto a blindare il suo gioiello con un contratto all’altezza del suo valore.