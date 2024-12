Fazzini-Napoli, spunta il clamoroso retroscena: ‘D’Aversa ha chiesto un azzurro

Il tecnico dell’Empoli ha chiesto espressamente un calciatore del Napoli per sostituire l’infortunato Pellegri.

Il Napoli accelera per Jacopo Fazzini. Il talento dell’Empoli, che ha dimostrato grande duttilità nel ruolo di trequartista e mezzala, è finito nel mirino degli azzurri ma anche della Lazio di Lotito per il mercato di gennaio.

Secondo quanto rivelato da Il Mattino, però, il club di De Laurentiis avrebbe un asso nella manica per superare la concorrenza biancoceleste: “D’Aversa vorrebbe puntare su Cyril Ngonge del Napoli per rinforzare l’attacco orfano di Pellegri, che ha rimediato un brutto infortunio che lo terrà fuori praticamente fino al termine del campionato”.

Una situazione che potrebbe favorire gli azzurri nella corsa a Fazzini. Il quotidiano aggiunge infatti un dettaglio importante sulla strategia del Napoli: “Gli azzurri, interessati a Fazzini, potrebbero giocarsi la carta Ngonge per battere la concorrenza della Lazio, magari cedendo il belga con la formula del prestito per permettergli anche di avere più spazio”.

La richiesta di D’Aversa per Ngonge potrebbe quindi risultare decisiva per l’esito della trattativa, con il Napoli pronto a sfruttare questa carta per assicurarsi uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.