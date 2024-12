Il Napoli ha messo le mani su Jacopo Fazzini. ADL offre uno scambio all’Empoli

Il presidente azzurro ha avviato i contatti con la famiglia Corsi per il giovane centrocampista.



Il Napoli ha mosso i passi decisivi per assicurarsi Jacopo Fazzini. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha già avviato i contatti diretti con la famiglia Corsi per il talento dell’Empoli.

L’operazione, che affonda le sue radici già nella scorsa estate, potrebbe concretizzarsi grazie a una proposta concreta del club azzurro. Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto i prestiti di Cyril Ngonge e Alessio Zerbin, due profili particolarmente graditi alla società toscana.

C’è però un ostacolo da superare: la Lazio. Il presidente Claudio Lotito si è inserito nelle ultime ore nella trattativa per il centrocampista rivelazione della Serie A. Nonostante questo tentativo di inserimento, il vantaggio accumulato dal Napoli nei mesi scorsi e la possibilità di uno scambio con due giocatori potrebbero risultare decisivi per la chiusura positiva dell’affare.