Maradona chiamò Castro nel cuore della notte: il motivo è incredibile

Un nuovo libro rivela dettagli inediti sul periodo cubano del Pibe de Oro. Dal tentativo di liberarsi dalla tossicodipendenza alle chiamate notturne al leader caraibico.

Il rapporto tra Diego Armando Maradona e Fidel Castro nacque durante il periodo più delicato della vita del Pibe. Il campione argentino scelse Cuba per tentare di liberarsi dalla tossicodipendenza, trovando nelle strutture sanitarie dell’isola caraibica un punto di riferimento e nel leader cubano un alleato prezioso.

A raccontare questo legame speciale è Mariano Israelit, che ha condiviso 35 anni al fianco di Maradona, nel libro “L’amico di Dio” scritto da Gabriele Jeremias con prefazione di Guillermo Coppola, storico manager del Pibe negli anni di Napoli.

Nel libro emergono episodi significativi che mostrano quanto Castro fosse legato a Maradona. Come quando Diego lo chiamò per una bolletta telefonica di 15mila dollari dopo appena due settimane di soggiorno: Fidel non solo gliela condonò, ma si accontentò di una cena a base di cotoletta alla milanese a casa del Pibe.

Ancora più sorprendente fu la chiamata notturna durante l’uragano Mitchell: “Diego telefonò a Castro alle tre di notte perché una palma rischiava di abbattersi sul tetto della nostra abitazione”, racconta Israelit. “Arrivarono immediatamente i vigili del fuoco e la casa venne messa in sicurezza”. L’autore promette: “Nel libro si vedrà un Maradona frizzante, lucido e simpatico”.

A quattro anni dalla scomparsa, il mito di Maradona continua a vivere. La casa d’aste francese Aguttes metterà all’incanto domenica 15 dicembre due cimeli prestigiosi: la maglia dell’Argentina numero 10 con il palmo della mano d’oro (base d’asta 40-80mila euro) e una ciocca dei capelli del Pibe (35-50mila euro), raccolta nel 2018 durante il soggiorno a Dubai da Stefano Ceci, suo assistente quando allenava negli Emirati.

Nel frattempo, il cabarettista Peppe Iodice rende omaggio al campione con lo spettacolo “Ho visto Maradona”, raccontando la storia di un uomo che vive una giornata nell’aldilà con Diego. L’accordo tra Iodice e Ceci, detentore dei diritti d’immagine dell’argentino, prevede una donazione alla Fondazione Santobono-Pausilipon.