Neres show con l’Udinese. Messaggio di Conte alla squadra

Il brasiliano conquista la scena nel successo azzurro, il tecnico lancia segnali importanti sulle gerarchie future.

Il Napoli trova in David Neres l’arma in più per dimenticare momentaneamente l’assenza di Kvaratskhelia. Il brasiliano, schierato sulla fascia sinistra del tridente con Politano a destra, ha trascinato gli azzurri al successo contro l’Udinese con una prestazione di altissimo livello.

Decisiva la sua serpentina centrale conclusa con un tiro che Giannetti ha deviato nella propria porta, regalando i tre punti agli azzurri. Una giocata che ha fatto dimenticare l’errore del primo tempo, quando Neres aveva sprecato una nitida occasione davanti a Sava.

In conferenza stampa, Antonio Conte ha lanciato messaggi chiari alla squadra: “David meritava una maglia da titolare. È un monito per tutti: è importante avere giocatori che rispondono presente quando chiamati. Si è allenato tantissimo in questi cinque mesi e mezzo, migliorando fisicamente e tatticamente”.

Sul futuro delle gerarchie offensive, il tecnico non ha lasciato spazio a dubbi: “Non ci sono cose scontate nella vita, tantomeno in questo Napoli. C’è la possibilità di giocare per tutti, ma anche di sedersi in panchina per tutti”.

Ai microfoni di DAZN, Neres ha commentato la sua prestazione: “Sono felice di aver aiutato la squadra. Nel primo tempo potevamo fare meglio, io compreso, ma l’importante sono i tre punti. Non so se questa partita possa essere una svolta, ma sono pronto per quello che verrà”.

I numeri stagionali del brasiliano parlano chiaro: 14 presenze in campionato condite da 2 reti e 5 assist, oltre a 2 apparizioni in Coppa Italia. La prestazione contro l’Udinese, solo seconda da titolare in Serie A dopo quella col Lecce, potrebbe aver definitivamente cambiato gli equilibri dell’attacco azzurro.