Manna-Napoli, annuncio imminente: il nuovo DS potrebbe essere in tribuna per l’ultima di campionato

Il Napoli si prepara ad accogliere Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in tempo per vedere il dirigente in tribuna al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis nell’ultima partita di campionato.

Manna, attualmente sotto contratto con la Juventus, è stato scelto da De Laurentiis per guidare il nuovo progetto del Napoli. Nonostante i suoi 36 anni, che compirà il 29 luglio durante il ritiro di Castel di Sangro, Manna ha già dimostrato le sue capacità e si appresta a diventare il responsabile dell’area sportiva del club partenopeo.

La sua investitura ufficiale sembra essere questione di giorni, se non di ore. L’arrivo di Manna potrebbe coincidere con l’inizio della settimana che porterà alla chiusura di una stagione paradossale per il Napoli, che ha visto la squadra cucirsi sulle maglie lo scudetto dopo 33 anni, per poi vederlo scucito e spedito a Milano.

L’esperienza di Manna alla Juventus, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente, sarà sicuramente preziosa per il Napoli, che si appresta ad affrontare una nuova fase della sua storia. Con il suo arrivo, il club azzurro potrà contare su una figura giovane ma già esperta, pronta a lavorare per costruire una squadra competitiva e ambiziosa.

I tifosi del Napoli attendono con impazienza l’annuncio ufficiale e l’arrivo di Giovanni Manna, sperando che possa essere l’inizio di un nuovo ciclo vincente per la squadra partenopea. L’ultima partita di campionato potrebbe essere l’occasione perfetta per presentare il nuovo direttore sportivo e dare il via alla nuova era del Napoli.