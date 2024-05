Napoli su Greenwood: De Laurentiis ha parlato col Manchester United

Il Napoli interessato a Mason Greenwood, attaccante di proprietà del Manchester United attualmente in prestito al Getafe.



Arrivano conferme importanti sull’interesse del Napoli per Mason Greenwood. Secondo quanto riportato da The Athletic, il club azzurro avrebbe già avviato i contatti con il Manchester United per l’attaccante inglese, attualmente in prestito al Getafe.

Greenwood, 21 anni, era finito ai margini del progetto dei Red Devils dopo le accuse di violenza da parte dell’ex fidanzata, dalle quali è stato poi prosciolto. In Spagna sta ritrovando continuità e buone prestazioni, con 8 gol e 6 assist in 30 presenze tra campionato e coppa.

Greenwood, un jolly d’attacco per il Napoli

Il profilo dell’attaccante inglese piace molto al Napoli, che lo valuta come potenziale rinforzo importante per la rifondazione della rosa in vista della prossima stagione. Greenwood è un attaccante moderno, duttile, in grado di ricoprire più ruoli nell’attacco grazie anche all’ambidestria.

Il Manchester United vorrebbe cederlo a titolo definitivo nella prossima finestra di mercato, nonostante il Getafe spinga per rinnovargli il prestito. L’interesse del Napoli per Greenwood è concreto, con i primi contatti già avviati con lo United per cercare di arrivare al giocatore.

La concorrenza però non manca, con anche la Juventus che segue con attenzione la situazione di Greenwood. Il Napoli sembra però essere in vantaggio e punta a rinforzare con un colpo di spessore il proprio reparto offensivo in vista della prossima annata.

La capacità di Greenwood di ricoprire più ruoli in attacco rappresenta un valore aggiunto importante per gli azzurri. De Laurentiis vuole regalare al nuovo allenatore una rosa profonda e di qualità per ben figurare in campionato e Champions League.