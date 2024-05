Napoli, Gasperini se non arriva Conte. La deadline di ADL

De Laurentiis vuole Gian Piero Gasperini per la panchina del Napoli se non arriva Conte. Il patron non attenderà a lungo la risposta dell’allenatore dell’Atalanta.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il numero uno azzurro avrebbe individuato in Gian Piero Gasperini il profilo ideale per guidare la rinascita partenopea nel caso in cui la trattativa con antonio conte non andasse a buon fine.

Napoli, Gasperini in pole

L’allenatore dell’Atalanta sarebbe dunque il preferito di De Laurentiis se non arriva Conte. Il patron apprezzerebbe il suo calcio offensivo, la valorizzazione dei giovani e la capacità di coinvolgere tutta la rosa.

De Laurentiis è però consapevole che la stagione di Gasperini è ancora in pieno corso, con la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma mercoledì prossimo a Dublino. Per questo motivo, il presidente azzurro ha scelto di rispettare le tempistiche dell’allenatore bergamasco.

Deadline fissata

Tuttavia, per far coincidere le rispettive esigenze, De Laurentiis non può aspettare troppo a lungo una risposta da parte di Gasperini. La deadline sarebbe fissata in una settimana al massimo.

Qualora l’operazione con Gasperini non dovesse andare in porto, il Napoli avrebbe già pronte altre alternative. Il sogno rimane Antonio Conte, ma anche piste low cost come Vincenzo Italiano sono da non escludere.

Il cambio di modulo non sarebbe un problema

Infine, il passaggio al 3-5-2 con Gasperini non rappresenterebbe un ostacolo per De Laurentiis, che apprezza molto il calcio offensivo e aggressivo dell’allenatore di Grugliasco.

In sostanza, Gian Piero Gasperini è il candidato principale per la panchina del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis non può aspettare oltre una settimana per avere una risposta definitiva dall’allenatore dell’Atalanta.