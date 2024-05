Napoli, rivoluzione rosa con Conte: partenze eccellenti e 3 nuovi arrivi

Con l’eventuale arrivo di Antonio Conte al Napoli ci sarà una vera e propria rivoluzione della rosa, con partenze eccellenti e almeno 3 nuovi calciatori.

NAPOLI. Il possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli comporterebbe una vera e propria rivoluzione della rosa a disposizione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, l’allenatore salentino avrebbe intenzione di rivoluzionare profondamente l’organico, dando il via ad un corposo restyling. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Conte rivoluziona la rosa del Napoli

“La rivoluzione della rosa con Conte? Quella non spaventa. Perché avverrà a prescindere. Tutti gli acquisti sballati di queste ultime due sessioni di mercato verranno dati via, poi ci sarà l’addio di Osimhen e di Zielinski. Servono almeno tre centrali e altrettanti centrocampisti. E gli unici sicuri di restare sono Rrhamani e Lobotka. Anche Di Lorenzo ha voglia di nuove avventure. Ma, a parte l’icona contiana, non bisogna tralasciare le altre tre piste: che De Laurentiis stia giocando a nascondino sembra evidente, che ci siano più chiacchiere in corso pure (esattamente come per il casting di giugno scorso)”.

Il Mattino aggiunge ulteriori dettagli: “Fino ad adesso, grazie a Manna, il ds in pectore, ha in tasca il sì di Vincenzo Italiano che, ovviamente, non è a tempo indeterminato. C’è poi Gasperini che dopo la finale di Dublino deciderà se restare a Bergamo. E infine il prediletto dall’uomo dei conti, Chiavelli. Ed è Stefano Pioli. Il Milan frena sulla buonuscita, motivo per cui c’è il timore, tra due settimane, di ritrovarsi tra le mani un allenatore che è ancora legato da un altro anno di contratto. E non c’è alcuna voglia di inseguire allenatori vincolati o di andare a trattare con un club per svincolare il tecnico”.