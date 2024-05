Conte-Napoli: La reazione di Ferrara alla domanda di Pardo – VIDEO

La reazione di Ciro Ferrara dopo una domanda di Pardo su Conte al Napoli potrebbe rappresentare un indizio sul futuro dell’allenatore salentino.

Il rebus sulla panchina del Napoli potrebbe essere vicino alla soluzione, con Antonio Conte dato come favorito numero uno per guidare il nuovo ciclo azzurro. E a tal proposito, un piccolo indizio sarebbe emerso durante la trasmissione di Dazn di ieri sera.

La domanda su Conte a Ferrara

Durante il programma di approfondimento calcistico, il conduttore Pardo ha posto una domanda diretta e spiazzante a Ciro Ferrara sulle voci che vorrebbero Conte in pole per il Napoli. “Cosa ne pensi dell’approdo di Antonio al Napoli?“, il quesito secco rivolto all’ex difensore azzurro.

La reazione di Ferrara non è passata inosservata ai telespettatori più attenti. L’ex calciatore, storico amico di Conte, è apparso inizialmente interdetto dalla domanda, come se non si aspettasse un quesito così diretto sul futuro dell’allenatore salentino.

Dopo un attimo di esitazione, Ferrara ha cercato di glissare con una risposta vaga sulla bravura del tecnico. Ma è stata la sua espressione a tradire una sorta di imbarazzo, quasi avesse intuito che Pardo avesse colto nel segno con la sua domanda.

Un indizio sul futuro di Conte?

Questo piccolo scivolone di Ferrara potrebbe effettivamente rappresentare un indizio importante sull’approdo di Conte al Napoli. La sua reazione lascerebbe supporre che l’ex Ct sia realmente in pole per la panchina azzurra nella prossima stagione.

Il rebus si fa sempre più serrato insomma. E l’espressione colta alla sprovvista di un amico di lunga data come Ferrara potrebbe aver svelato involontariamente una grossa anticipazione sul futuro di Antonio Conte e sul suo possibile approdo all’ombra del Vesuvio.