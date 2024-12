Bomba Dorgu: 30 milioni e chiamata di Conte, il Napoli anticipa tutti

L’esterno danese del Lecce è il primo obiettivo degli azzurri. Un blitz di Conte potrebbe chiudere l’operazione nelle prossime ore.

Colpo di scena nel mercato del Napoli: gli azzurri sono pronti a chiudere il primo grande acquisto dell’era Conte. Secondo quanto rivelato in esclusiva dall’edizione online de La Repubblica, il club partenopeo ha deciso di accelerare in modo decisivo per Patrick Dorgu, talento del Lecce che ha stregato mezza Serie A.

La bomba di mercato è esplosa nelle ultime ore: il Napoli ha pronta un’offerta da 30 milioni di euro per convincere il club salentino. Una cifra importante che rispecchia l’incredibile stagione del ventenne danese, autore finora di 14 presenze condite da 3 reti che hanno attirato l’attenzione dei top club italiani.

Ma il vero colpo di scena, come riporta La Repubblica, riguarda il retroscena della trattativa: “Antonio Conte ha personalmente contattato il giocatore nelle ultime ore, illustrandogli il progetto tecnico e la centralità che avrebbe nella sua squadra”. Un blitz che potrebbe risultare decisivo per battere la concorrenza.

E la concorrenza non manca: “Su Dorgu si sono mosse con decisione anche Juventus e Milan”, rivela il quotidiano, “ma il Napoli ha deciso di giocare d’anticipo per evitare pericolose aste di mercato”. I contatti tra le parti sono continui: “Il Lecce ha fissato il prezzo e attende la prima mossa ufficiale di De Laurentiis e Manna per avviare la trattativa finale”.

L’accelerata improvvisa del Napoli non è casuale: Conte avrebbe indicato proprio Dorgu come rinforzo ideale per il suo 3-5-2, apprezzandone in particolare la duttilità tattica e la capacità di giocare sia da esterno a tutta fascia che da attaccante aggiunto. Un profilo che potrebbe rivoluzionare la fascia sinistra azzurra già da gennaio.