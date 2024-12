Napoli – Tegola Kvaratskhelia: lesione al ginocchio, out almeno due partite

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il georgiano ha già iniziato la riabilitazione.

Brutte notizie per il Napoli e per Khvicha Kvaratskhelia. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio destro subito dall’attaccante georgiano durante il match di domenica contro la Lazio.

Gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero destano preoccupazione nello staff tecnico azzurro.

Secondo le prime valutazioni, Kvaratskhelia salterà sicuramente i prossimi due impegni di campionato: la sfida casalinga contro l’Udinese e la trasferta di Genova del 21 dicembre. Lo staff medico valuterà poi la possibilità di un rientro per il match contro il Venezia del 29 dicembre, anche se non è da escludere che il georgiano possa tornare direttamente nel 2025, in occasione della sfida con la Fiorentina (4 gennaio) o contro il Verona (12 gennaio).