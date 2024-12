Napoli-Belahyane, c’è una condizione. Le ultime su Dorgu

Trattativa per il centrocampista del Verona. Aggiornamenti anche sul gioiello del Lecce.

Il Napoli guarda al futuro e punta sui giovani talenti. Secondo quanto rivelato da Radio Marte, Reda Belahyane dell’Hellas Verona sarebbe finito nel mirino del club partenopeo, sempre attento ai prospetti emergenti della Serie A.

Il ventenne centrocampista marocchino con cittadinanza francese potrebbe rappresentare un rinforzo già per questa stagione, ma con una condizione ben precisa. L’inviato di Radio Marte a Castel Volturno, Pasquale Tina, ha svelato alcuni retroscena: “Un nuovo centrocampista potrebbe arrivare solo in caso di offerta per Michael Folorunsho”.

“Belahyane è un giocatore interessante e il Napoli lo segue con attenzione, ma non è l’unico club interessato”, ha precisato il giornalista, sottolineando come l’approdo del talento scaligero alla corte di Antonio Conte sia subordinato a una partenza nel reparto mediano.

Sul fronte altri obiettivi, Tina ha fatto chiarezza sulla situazione di Patrick Dorgu: “Dorgu piace molto, ma il Lecce punta alla salvezza e non lo cederà a gennaio. È una pista da rimandare a luglio”.