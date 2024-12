Morabito: “Zirkzee-Napoli, può arrivare solo in un caso”

Calciomercato Napoli, l’intermediario Morabito fa il punto sul possibile arrivo di Zirkzee dal Manchester United. Le condizioni per il trasferimento.

Il futuro di Joshua Zirkzee continua a tenere banco nelle voci di mercato. L’attaccante olandese del Manchester United, fortemente accostato al Napoli per la sessione di gennaio, è stato oggetto di un’analisi dettagliata da parte dell’esperto intermediario Vincenzo Morabito, intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Il procuratore, specializzato nelle trattative tra Premier League e Serie A, ha fatto chiarezza sulla situazione dell’ex Bologna: “Posso escludere un trasferimento di Zirkzee al Napoli a gennaio. I calciatori di questo livello, a campionato in corso, difficilmente si muovono. L’olandese è appena arrivato allo United e le sue difficoltà di adattamento tattico sono normali in questa fase”.

Morabito ha poi approfondito le ragioni che rendono improbabile la trattativa: “Nel calcio italiano, quando un giocatore non è abituato a certi sistemi di gioco, è normale che possa incontrare qualche difficoltà iniziale. Per quanto riguarda Zirkzee, il Manchester United non ha intenzione di cederlo, neanche in prestito. Dovrebbero comunque sostituirlo e questo comporterebbe un ulteriore investimento per rimpiazzarlo in rosa”.