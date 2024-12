Il mercato può risolvere un grande problema al Napoli

La dirigenza azzurra pensa al francese per giugno, ma l’emergenza gol richiede interventi immediati nel mercato di gennaio.

Il Napoli si prepara alla sessione invernale di calciomercato con le idee sempre più chiare. A meno di un mese dall’apertura ufficiale della finestra di gennaio, Antonio Conte ha già individuato le priorità per rinforzare la rosa azzurra.

Se inizialmente l’attenzione era concentrata sul reparto difensivo, ora emerge una criticità più urgente: la sterilità offensiva. Il rendimento di Romelu Lukaku non sta rispettando le aspettative, segnando un evidente passo indietro rispetto all’era Osimhen, quando il reparto offensivo azzurro aveva trovato un perfetto equilibrio realizzativo.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla società, il club partenopeo avrebbe già mosso i primi passi per Ange-Yoann Bonny, ma con uno sguardo al mercato estivo. Una strategia che potrebbe non bastare per le esigenze immediate della squadra, considerando l’urgenza di trovare nuove soluzioni offensive per la seconda parte della stagione.

L’arrivo di un nuovo centravanti non solo rafforzerebbe il reparto, ma permetterebbe anche a Lukaku di gestire meglio le energie, aspetto fondamentale per ritrovare la migliore condizione. La dirigenza azzurra dovrà quindi valutare attentamente se anticipare alcuni investimenti previsti per l’estate già nella finestra di gennaio.