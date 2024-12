Marino: “Napoli favorito per lo scudetto con questi due rinforzi”

L’ex dirigente azzurro ha analizzato il momento della squadra e le prospettive per la sessione di mercato di gennaio.

Con l’Atalanta sorprendentemente in testa alla classifica dopo quindici giornate, Pierpaolo Marino ha condiviso la sua analisi sul momento del Napoli e sulle prospettive future. L’ex dirigente azzurro, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, vede ancora ampi margini di miglioramento per la squadra partenopea.

“Se il Napoli prenderà i giusti rinforzi a gennaio potrebbe essere favorito. Non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità”, ha dichiarato Marino, sottolineando poi le priorità di mercato: “Mi aspetto qualcosa in attacco: lo score dei gol è deficitario. Ci sono attaccanti importanti che non trovano minutaggio. Bisogna valutare un vice Lukaku e un difensore”.

Sull’imminente sessione di mercato, l’esperto dirigente ha le idee chiare: “Non mi aspetto arrivi di grandi giocatori ma comunque un mercato basato sulla fantasia e su quali calciatori verranno ceduti”. Particolare attenzione anche sulla Roma: “Per i giallorossi non è facile migliorare quello che ha, occorre trovare una maggiore coesione tra tutte le componenti. Sul mercato non ci sono certo i top player che trovi in estate”.