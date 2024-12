Francesco Pio Esposito nel mirino del Napoli, trapela una notizia sui fratelli

Il giornalista di Metropolis svela i possibili scenari per i tre fratelli stabiesi.

Il futuro del calcio italiano potrebbe parlare napoletano. A rivelarlo è Michele Imparato, giornalista di Metropolis, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio – 3° Tempo”. Al centro dell’attenzione i fratelli Esposito, tre giovani talenti di Castellammare di Stabia.

“I fratelli Esposito sono molto giovani e hanno tutti e tre una grande carriera davanti. Sono ragazzi con la testa sulle spalle e di grande cuore”, ha esordito Imparato, che poi si è soffermato sul più giovane dei tre: “Francesco Pio è un attaccante di livello e mi risulta sia entrato in orbita Napoli, anche se bisognerà parlare con l’Inter. È un classe 2005 molto promettente, destinato a diventare il centravanti della Nazionale”.

Prospettive interessanti anche per gli altri due fratelli. Sebastiano, attualmente all’Empoli, viene descritto come “un attaccante esterno che ama svariare”, mentre Salvatore si sta mettendo in mostra allo Spezia come “centrocampista metodista di qualità”. Secondo Imparato, non è da escludere un futuro insieme con la maglia azzurra: “Sebastiano e Francesco Pio potrebbero formare una bella coppia d’attacco, magari proprio nel Napoli un giorno, o forse in Nazionale”.