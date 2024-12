Napoli in pressing su Ismajli da un anno: la verità sulla Juventus

L’intermediario del difensore albanese ha rivelato importanti dettagli sul futuro del suo assistito, parlando anche dei contatti con Roma e Inter.

Il futuro di Ardian Ismajli potrebbe tingersi d’azzurro. In un’intervista esclusiva rilasciata a Tribuna.com, Serxhio Mezi, intermediario del difensore dell’Empoli, ha svelato importanti retroscena sul possibile trasferimento del calciatore albanese.

“Da un anno sono in contatto con il Napoli per Ismajli. La scorsa stagione il trasferimento era già possibile a gennaio, ho discusso personalmente con il direttore Meluso e ho collaborato con Ciro Palermo per questa operazione”, ha rivelato Mezi al giornalista Armando Areniello.

Sul possibile accordo con il Napoli, l’intermediario ha aggiunto: “Non posso garantire che l’affare andrà in porto, ma il rapporto di amicizia tra De Laurentiis e Corsi potrebbe facilitare la trattativa tra i club”. Mezi ha poi smentito categoricamente le voci sulla Juventus: “Non c’è nulla! Se Thiago Motta non lo ha voluto al Bologna, dubito che i bianconeri possano puntare su di lui, nonostante cerchino un difensore”.

Sulle altre pretendenti di Serie A, Mezi è stato chiaro: “Pensate davvero che una società spenda 2-3-4 milioni per un 29enne in scadenza a giugno? Il Napoli è un discorso a parte”. L’intermediario ha anche rivelato un tentativo con la Roma: “Era stato proposto alla Roma di De Rossi, ma non lo hanno ritenuto pronto per quel livello”.