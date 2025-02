Napoli, ennesimo sold-out: attesi oltre 50.000 tifosi per la sfida con l’Udinese

Il legame tra il Napoli e i suoi tifosi si conferma indissolubile. Anche per la gara di questa sera contro l’Udinese, valevole per la 24ª giornata di Serie A, il Maradona sarà completamente esaurito. Si tratta della settima partita casalinga consecutiva in sold-out, a dimostrazione di quanto il popolo azzurro continui a sostenere la squadra in questo momento cruciale della stagione.

Attraverso una nota ufficiale, la Società Sportiva Calcio Napoli ha voluto caricare l’ambiente, sottolineando la presenza di oltre 50.000 tifosi pronti a spingere la squadra. Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45, con gli azzurri chiamati a ottenere un risultato positivo per rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

L’entusiasmo sugli spalti sarà, ancora una volta, una spinta fondamentale per il Napoli, che cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere i tre punti.